Foto: ShutterstockVorsichtige Signale einer möglichen Entspannung im Ukraine-Krieg haben den Börsen in Frankfurt und New York am Nachmittag Auftrieb verliehen. Der DAX kletterte zuletzt 2,8 Prozent nach oben, während der Dow Jones rund 0,8 Prozent zulegte.Einen Monat nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zeichnet sich zwischen den beiden Ländern allem Anschein nach eine Deeskalation ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...