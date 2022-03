München (ots) -Nach der heutigen Kabinettsitzung gab die Staatsregierung bekannt, dass die Maskenpflicht in Schulen und Kitas endet, man wolle aber zumindest für Schulen dringend das Maskentragen außerhalb des Klassenzimmers empfehlen. Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen, man wolle sich aber darüber beraten, wie es nach den Osterferien weitergehen soll.Dazu nimmt Jan Schiffers, kinder- und jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag wie folgt Stellung:"Es ist mehr als offensichtlich, dass die Bayerische Staatsregierung nur zähneknirschend die Maskenpflicht in den Schulen zurückgenommen hat. Hatte doch die Staatsregierung einen Antrag in der Gesundheitsministerkonferenz eingebracht, der es ermöglicht hätte, die Maskenpflicht in Innenräumen weitere vier Wochen beizubehalten. Glücklicherweise fand dieser Antrag keine Mehrheit. Herr Holetschek zeigte sich darüber sehr enttäuscht, denn auch die neue Hotspot-Regelung gibt Söder und Co. erfreulicherweise wenig Raum, um nach Belieben Corona-Maßnahmen einzuführen.Kinder und auch Erwachsene können endlich wieder aufatmen, denn die Maskenpflicht fällt mit dem 3. April und das ist mehr als überfällig. Es bleibt jedoch ein Wehrmutstropfen, denn die Testpflicht an Schulen und Kitas soll weiterhin aufrechterhalten werden.Als Vater von zwei Kindern fällt mir ein Stein vom Herzen, da diese Maskentortur für unsere Kinder endlich vorbei ist. Nichtsdestotrotz fordere ich die Bayerische Staatsregierung auf, das sinnlose und massenhafte Testen von gesunden Kindern sofort zu beenden!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5183808