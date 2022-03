LTTS erhält doppelte Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Produkt- und Servicequalität und gleichzeitigem Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, wurde im Rahmen des John Deere Achieving Excellence (AE)-Programms als Lieferant des Jahres und Partner-Level-Lieferant des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Der Partner-Level-Status ist die höchste Lieferantenbewertung von Deere Company. Das in Indien ansässige Unternehmen LTTS wurde in Anerkennung seiner besonderen Leistungen bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen von herausragender Qualität sowie seinem Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung für diese Auszeichnung ausgewählt.

LTTS erbringt vielfältige Dienstleistungen für John Deere, darunter Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Digitaltechnik, Produktsimulation, Entwicklung und Validierung integrierter Software, mechanische Konstruktion sowie Kostenmanagement und -analyse.

Lieferanten, die am Achieving Excellence-Programm teilnehmen, werden jährlich in mehreren wichtigen Leistungskategorien bewertet, darunter Qualität, Kostenmanagement, Liefertreue, technischer Support und "Wellenlänge" als Maß für die Reaktionsfähigkeit des Lieferanten. John Deere Supply Management hat das Programm im Jahr 1991 ins Leben gerufen, um ein Bewertungs- und Feedbackverfahren für Lieferanten zu schaffen, das eine kontinuierliche Verbesserung fördert.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei L&T Technology Services, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir von John Deere als Lieferant des Jahres 2021 ausgezeichnet wurden. Unser technologieorientierter, kooperativer Ansatz hat zur Stärkung unserer Beziehungen zum strategisch wichtigen Kunden John Deere beigetragen. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, unseren Kunden weltweit erstklassige Lösungen und hervorragende Qualität zur Verfügung zu stellen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 20.100 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 79 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2021). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

Contacts:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91 80 67675173