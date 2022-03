Seit seiner Gründung als völlig unabhängiges Unternehmen Ende 2020 hat Spine Innovations den Vertrieb seiner ESP-Bandscheibenprothesen aufgestockt mehr als 20.000 Prothesen wurden bereits erfolgreich bei Patienten in aller Welt implantiert.

Gleichzeitig baut Spine Innovations seine Marktpräsenz weiter aus. Das Unternehmen ist inzwischen in 17 Ländern tätig, darunter neue Märkte in Europa, die im Jahr 2021 erschlossen wurden. Das Unternehmen wird außerdem nach Mittel- und Südamerika, einschließlich Mexiko und Brasilien, sowie in weitere europäische Länder wie beispielsweise Norwegen und die Niederlande expandieren. Im Jahr 2022 strebt Spine Innovations auch die FDA-Zulassung für den US-Markt an.

Das Wachstum von Spine Innovations wurde vorangetrieben, indem das Unternehmen wie ein Start-Up operierte und sich hochgradig auf den vollständigen Ersatz von Bandscheiben sowie die Erhaltung der natürlichen Bewegungsfähigkeit spezialisierte. Bei der zervikalen Prothese (CP-ESP) und der lumbalen Prothese (LP-ESP) des Unternehmens kommt ein viskoelastisches Design anerkannt als die neueste Generation des Bandscheibenersatzes zum Einsatz, um die Funktion und den Bewegungsumfang einer natürlichen Bandscheibe nachzuahmen und der Wirbelsäule ein natürliches Verhalten zu ermöglichen.

Das zunehmende, weit verbreitete Interesse an ESP-Bandscheibenprothesen und ihre rasche Akzeptanz durch orthopädische Chirurgen, Neurochirurgen und Patienten verdeutlichen den starken Wunsch nach Produkten, die Gesundheit und Lebensqualität wiederherstellen können.

ESP-Bandscheiben kombinieren zwei Endplatten aus Titan mit einem Elastomerkissen aus Polycarbonat-Urethan. Diese Struktur ahmt die natürliche Bandscheibe nach, bei der knöcherne Segmente durch eine schwammähnliche Bandscheibe verbunden sind, die flexibel ist und gleichzeitig dem durch Kompression und Torsion erzeugten Druck standhält. Die besonderen Merkmale der Endplatten kurze Spikes, eine raue Außenfläche und eine Beschichtung aus Hydroxylapatit (HA), die nachweislich das Einwachsen des Knochens fördert tragen dazu bei, die Stabilität und die knöcherne Fixierung des Implantats im Laufe der Zeit sicherzustellen.

"Die ESP-Bandscheibe bietet die Patienten eine Gegenkraft, die der einer natürlichen Bandscheibe ähnlich ist und das Risiko von Facettenschmerzen verringert." Laut Dr. Svante Berg aus Stockholm, Schweden, kann eine Remobilisierung des Bandscheibenraums mit zu viel Beweglichkeit zu einer solchen Nebenwirkung führen.

Prof. Jean Yves Lazennec vom Krankenhaus Pitie-Salpetriere in Paris erklärte: "Die ESP-Scheiben reproduzieren den natürlichen Drehpunkt und passen sich an, wenn der Patient altert."

Das gesamte Team von Spine Innovations konzentriert sich auf die Deckung der wachsenden Marktnachfrage. Sandrine Carle, Präsidentin, sagte: "Immer mehr Chirurgen entscheiden sich dafür, degenerative Bandscheiben durch Prothesen zu ersetzen, die die Bewegung der Wirbelsäule aufrechterhalten können, anstatt das Segment zu verschmelzen. Der ESP-Bandscheibenersatz bietet diese Lösung, indem er die natürliche Bewegung der Bandscheibe nachahmt und es der gesamten Wirbelsäule ermöglicht, sich so normal wie möglich zu verhalten."

Das in Heimsbrunn (Frankreich) ansässige Unternehmen Spine Innovations baut seine Marktdurchdringung weiter aus und strebt mit seiner patentierten viskoelastischen Technologie, die in den ESP-Bandscheiben zum Einsatz kommt, eine führende Rolle auf dem weltweiten Markt für Bandscheibenersatz an. Weitere Informationen finden Sie unter www.spine-innovations.com und www.esp-disc.com

