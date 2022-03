Sony überarbeitet sein Playstation-Plus-Angebot und erweitert das bestehende Abonnement um zwei zusätzliche Stufen. Dabei hat jede Stufe ihre eigenen Vorteile. Ab Juni bietet Sony Playstation Plus in drei verschieden Abstufungen an. Essential, Extra und Premium heißen die drei neuen Abo-Varianten. Dabei wird es auch eine Fusion mit Playstation Now sowie klassische Titel der Playstation, Playstation 2 und PSP zum Download geben. "Das brandneue Playstation Plus startet im Juni mit über 700 Spielen und mehr Wert als je zuvor", heißt es in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...