Honda Motor Co. Ltd. (Tokio, Japan) hat das Projekt ins Leben gerufen, um die Challenge "Los geht's" Wir halten Euch den Rücken frei." zu unterstützen. Es ist ein Projekt für junge Menschen, die im Zeitalter der neuen Normalität leben. In Anbetracht der zunehmenden pandemiebedingten Vorschriften und Einschränkungen sendet das Projekt eine Botschaft an die Jugend, das Leben mit mehr Freiheit und Einfallsreichtum zu genießen.

Honda freut sich, die Herausforderung dieser drei jungen japanischen Schöpfer zu unterstützen: die weltweit anerkannte 1. virtuelle Berühmtheit Kizuna Ai, einer der beliebtesten japanischen YouTuber Sushi Ramen Riku und der 19-jährige japanische Rap-Künstler Sanari. Honda unterstützt diese drei Künstler in der Hoffnung, dass mehr Menschen die Kraft verspüren, durch ihre Herausforderungen den ersten Schritt nach vorne zu machen, und wird ihre Videos heute auf ihrer Website veröffentlichen.

Was ist das Projekt "Los geht's, wir halten Dir den Rücken frei"?

Bis zum heutigen Tag ist der Ansatz der Firma Honda seit ihrer Gründung, "durch Technologie einen Beitrag für die Menschen zu leisten". Den Menschen das Leben etwas leichter machen. Der Mensch steht bei uns immer im Mittelpunkt. Wir wollen die Technologie nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Nach dem Motto "Die Freude am Nützlichen verbreiten" hat Honda seine Energieprodukte in das Leben der Menschen integriert, um alle glücklich zu machen. Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um den Menschen zu helfen, die neuen Herausforderungen im Zeitalter der neuen Normalität zu meistern.

Kizuna Ai, eine virtuelle Berühmtheit, wurde herausgefordert, die virtuelle Welt zu verlassen und zum ersten Mal einen echten Sonnenaufgang zu erleben.

Der YouTuber Sushi Ramen Riku hat etwas, an das jeder schon mindestens einmal gedacht hat, mit einem einzigartigen Sinn für Stil und einem überwältigenden Ausmaß in Form gebracht.

Sanari, der 19-jährige Rap-Künstler, wagt sich an eine neue Verkörperung von Worten und musikalischer Richtung.

