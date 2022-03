Multimedia-Händler bietet Millionen von Kunden PicStorage Cloud-Lösung an

BRIDGEWATER, New Jersey, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute bekanntgegeben, dass Kitamura, der führende Multimedia-Händler in Japan, eine White-Label-Version der Synchronoss Personal Cloud unter dem Namen PicStorage auf den Markt gebracht hat.

Kitamura ist einer der führenden Einzelhändler Japans für bildbezogene Dienstleistungen und Produkte, darunter Kameras, Fotodruck, Video-Synchronisierung, Fotostudio, Fotobücher usw. Der Einzelhändler verfügt über mehr als 1.000 Filialen im ganzen Land mit über 20 Millionen zahlenden Besuchern pro Jahr und etwa 10 Millionen Kunden, die bei seinen Online-Services registriert sind. Durch diese Integration kann Kitamura mit dem neuen Angebot der privaten PicStorage-Cloud ein nahtloses Online- und Einzelhandelserlebnis bieten.



"Zusätzlich zu unseren Carrier- und Service-Provider-Partnern erforscht Synchronoss neue Anwendungen für unsere Cloud-Plattform", so Yosuke Morioka, General Manager, Synchronoss Japan. "Unsere Zusammenarbeit mit Kitamura und deren Einführung von PicStorage ist nur ein Beispiel dafür, wie die Personal Cloud von Synchronoss als Mehrwertdienst in mehreren Branchen und Bereichen genutzt werden kann."

Kitamura wird PicStorage als abonnementbasierten Dienst anbieten. Dieser umfasst eine App mit eigenem Branding und Zugang zu einem Online-Portal zum Speichern, Verwalten und Teilen digitaler Inhalte.

"Die Einführung von PicStorage ist eine perfekte Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsportfolios", so Hajime Yanagisawa, Chief Digital Officer & Managing Executive Officer bei Kitamura. "Jetzt können Millionen unserer Kunden ihre digitalen Inhalte in der Cloud sichern und mit Freunden und Familie teilen. PicStorage ermöglicht es Kunden, neue Wege zu finden, ihre Fotos und Erinnerungen zu organisieren und zu genießen. Kitamura wird diesen Service weiter um fotobezogene Dienstleistungen erweitern, die das Kundenerlebnis verbessern werden."

Neben Kitamura hat Synchronoss Kunden in den USA, Europa und Asien, darunter Verizon, AT&T, Tracfone, Assurant, Allstate Protection Plans, Telkomsel, BT, Proximus und SFR.

Über Kitamura

Kitamura ist ein führender japanischer Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Foto- und Videobereich. Das Unternehmen besitzt die größten internen Labore (Foto- und Videobearbeitungsstudios) Japans und bietet seine Dienstleistungen und Produkte in mehr als 1.000 Einzelhandelsgeschäften landesweit und im Internet an. Das Ziel des Unternehmens ist, den Erinnerungen seiner Kunden eine Form zu geben, die den Augenblick überdauert und ihnen wertvolle Momente auch Jahrzehnte später lebendig vor Augen führt.

Über Synchronoss

