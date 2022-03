HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis blickt überraschend positiv auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte im Vergleich zu 2021 um 14 Prozent auf mehr als 380 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei über 285 Millionen Euro landen. Analysten waren bisher jeweils von weniger ausgegangen.

Die Dividende soll nach einem erfolgreichen 2021 von 0,28 Euro im Vorjahr auf 0,30 Euro je Aktie steigen. Dies hatten Experten so erwartet.

Im abgelaufenen Jahr hatte Encavis den Umsatz dank stark gestiegener Strompreise um 14 Prozent auf 332,7 Millionen Euro gesteigert. Das war mehr als vom Unternehmen erwartet und liegt etwas höher als der vor zwei Wochen bekanntgegebene vorläufige Wert. Das Ebitda legte ebenfalls um 14 Prozent auf 256,4 Millionen Euro zu.

An der Börse kam das Gesamtpaket gut an. Die Encavis-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um eineinhalb Prozent zu./he