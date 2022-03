Der integrierte Sequenzierer Ion Torrent Genexus Dx ermöglicht eine schnelle NGS für diagnostische Anwendungen und die klinische Forschung

Thermo Fisher Scientific startete heute die Markteinführung des CE-IVD-gekennzeichneten integrierten Sequenzierers Torrent Genexus Dx, einer automatisierten Plattform für die Sequenzierung der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS), die Ergebnisse in nur einem einzigen Tag liefert. Dieses vollständig validierte System wurde für den Einsatz in klinischen Labors entwickelt und ermöglicht es den Anwendern, mit einem einzigen Gerät sowohl diagnostische Tests durchzuführen als auch klinische Forschung zu betreiben.

The CE-IVD marked Ion Torrent Genexus Dx Integrated Sequencer enables rapid NGS for diagnostic applications and clinical research. (Photo: Business Wire)