Dass die JinkoSolar-Aktie nichts für schwache Nerven ist, da sind sich die Anleger im BörsenNews-Forum einig. Mit guten Neuigkeiten kann der Solarmodulhersteller heute trotzdem wieder aufwarten. 100 GW an Solarmodulen Wie JinkoSolar heute in einer Pressemitteilung verkündet hat, ist es das erste Unternehmen der Welt, das insgesamt 100 GW an Solarmodulen ausgeliefert hat. Damit ist ungefähr eins von zehn installierten Solarmodulen in der Welt von ...

