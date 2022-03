News von Trading-Treff.de DAX verlässt seine Range und erobert das Niveau vor der Ukraine-Krise zurück. Mit einem erneuten Plustag stehen wir in Reichweite der 15000. Starker DAX-Dienstag Mit dem Schwung der Wall Street konnte der DAX direkt zum Handelsauftakt ein weiteres Gap einziehen und mit einem Plus von über 100 Punkten zum Montagsschluss in den Handelstag starten. Dies war der Auftakt zu weiteren Kursgewinnen, die direkt in der ersten Handelsstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...