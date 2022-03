Andersen Global baut seine Plattform in Ostasien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Eiger, einer Full-Service-Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Taipei, Taiwan, weiter aus.

Eiger wurde 2003 gegründet und verfügt über Expertise in Bereichen wie Steuern, Gesellschaftsrecht, Beschäftigung, Streitbeilegung, geistiges Eigentum und Energieangelegenheiten. Mit Niederlassungen in Taipei und Shanghai berät Eiger Kunden auf lokaler und internationaler Ebene. Die Kanzlei wird regelmäßig von Chambers Asia-Pacific, The Legal 500 Asia Pacific und IFLR 1000 als eine der leistungsstärksten Anwaltskanzleien anerkannt.

"Unser Team versteht die Bedürfnisse unserer Kunden und verpflichtet sich, einen erstklassigen Service zu bieten", sagte Partner und Office Managing Director John Eastwood. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, die Entwicklungsbemühungen unseres Unternehmens voranzutreiben, während wir weiterhin langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und umfassende, integrierte Lösungen anbieten."

"John und sein Team haben einen guten Ruf auf dem Markt und die Aufnahme ihrer Kanzlei ist Teil unserer Strategie, unsere Präsenz in der Region auszubauen und unsere globalen Fähigkeiten zu verbessern", so Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. "Die Serviceangebote der Kanzlei ergänzen die Dienstleistungen unserer bestehenden Mitglieds- und Kooperationsfirmen und ermöglichen es uns, Kunden mit Niederlassungen in Taiwan bestmöglich zu bedienen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 336 Standorten vertreten.

