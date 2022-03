Freiburg (ots) -



Die Sehnsucht nach Frieden ist groß nach fast fünf Wochen Krieg. Sehr groß. Vielleicht noch größer hierzulande als in der Ukraine selbst. Denn für die Ukrainer stehen Freiheit und Unabhängigkeit auf dem Spiel. (...) Bei uns (...) steht vor allem das Leben in Wohlstand zur Disposition. (...) Die Erklärung Moskaus, man wolle seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine deutlich reduzieren (...) nährt Hoffnungen, zumal Putins Handlanger in Istanbul auf Geheiß des Kremls sogar hinzufügen durfte, mit dieser Geste wolle Russland Vertrauen aufbauen für weitere Verhandlungen. Mag sein. Wahrscheinlicher handelt es sich um ein simples Ablenkungsmanöver. Putins Truppen tun sich schwer, und es hapert an Nachschub. Also wird konsolidiert. Und wenn Moskau nebenbei als vermeintlich kompromissbereit rüberkommt, umso besser. Die Ukraine wird wissen, was davon zu halten ist. Wir Westeuropäer sollten das auch. Eine echte Friedensbotschaft sähe anders aus. http://www.mehr.bz/khs89j



