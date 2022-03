Schon 15:09 MInuten Bewegung können das mentale Wohlbefinden steigern

In dem ASICS-Experiment Mind Race1, bei dem Sportler*innen eine Woche lang ihre gewohnte Fitnessroutine pausierten, wurde erstmals die Auswirkung von körperlicher Inaktivität auf den mentalen Zustand aufgezeigt. Mit der Beobachtung, dass die Auswirkungen auf den Gemütszustand ähnlich sind wie eine Woche unruhigen Schlafs2. Die Teilnehmer*innen berichteten außerdem über einen Anstieg (23 %) an Unkonzentriertheit.

Participants including Olympian, Iwan Thomas take part in the ASICS Mind Race a first-of-its-kind study which revealed that not exercising for a week has the same negative impact on our state of mind as seven nights of broken sleep. Extending this research with the ASICS Uplifting Minds Study also revealed that just 15 minutes and 9 seconds of exercise is enough to boost our mental wellbeing. This global study sampled thousands of participants from across the globe during an 8 month period. (Photo: Business Wire)