Q4 bietet Ergebniskonferenzen, die eine wirkungsvolle und differenzierte Kommunikation mit Investoren fördern

Q4 Inc. (Q4), eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, bringt ein neues Video-Produkt auf den Markt, das eine spannende neue Alternative für die Präsentation von Quartalsergebnissen bietet. Q4 entwickelte die benutzerfreundliche und erschwingliche Lösung für interaktive Videos mit Broadcast-Qualität zur Bekanntgabe von Quartalsergebnissen aufgrund der Nachfrage von Kunden und setzte sie erstmals bei der jüngsten Ergebniskonferenz von Q4 ein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005896/de/

Streamline management participation through Zoom integration

Das mit Zoom integrierte Videoprodukt von Q4 erleichtert es Managementteams und deren Forschungsanalysten, an dem Event teilzunehmen, vorbereitete Kommentare entweder live oder per Video vorzutragen und mit den Analysten in einem Fragen-und-Antworten-Video persönlich zu interagieren. Zudem können andere relevante Videos wie Aufzeichnungen und Marketing-Videos für das Publikum zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Präsentation abgespielt werden. Mit einem Team von engagierten Event-Managern, die sämtliche technischen und logistischen Anforderungen erfüllen, liefert Q4 einen vereinheitlichten, zuverlässigen und vereinfachten Ansatz für Ergebniskonferenzen, von der Koordination vor dem Event bis zur Produktion.

"Wir freuen uns, dass wir die herkömmliche Ergebniskonferenz zu einem Event umgestalten können, das über finanzielle Offenlegungen hinausgeht und indessen die Strategie und den Erzählstrang des Unternehmens verstärkt", sagte der CEO von Q4, Darrell Heaps. "Die Kombination von Zoom-Tools mit unseren Produkten ermöglicht eine Produktionslösung für hochwertige Videos, die weniger kostet als herkömmliche Broadcast-Video-Events. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren zukunftsweisenden Kunden, die unter Einsatz der neuesten Videotechnologie die Bekanntgabe ihrer Quartalsergebnisse als Gelegenheit nutzen, ihr Unternehmen und ihre Managementteams vorzeigen."

Um zu erfahren, wie Ihre nächste Ergebniskonferenz aussehen könnte, klicken Sie bitte hier

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220329005896/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Investoren: Sara Pearson, ir@q4inc.com



Ansprechpartnerin für Medien: Karen Greene, media@q4inc.com