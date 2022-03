FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Verhandlung zwischen der Ukraine: und Russland:

"Die Ankündigung Moskaus, seine "militärischen Aktivitäten" in der Nähe Kiews zu reduzieren, ist keine schlechte Nachricht für die Ukraine und die sie unterstützenden Staaten. (...) Putins Feldzug läuft, anders als behauptet, nicht nach Plan. (...) Die behauptete Bereitschaft, zu einer Vereinbarung mit Kiew zu kommen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Putin nach einem Weg aus der Sackgasse sucht, in die er Russland führte. (...) Mit dem Bombardieren wird Putin aber so schnell nicht aufhören. Die Angriffe auf die Städte sollen Kiew unter Druck setzen, Forderungen zuzustimmen, die für ein souveränes Land - und die westliche Staatengemeinschaft - inakzeptabel sind. Putin will der Führung um Selenskyj nur die Wahl zwischen Pest und Cholera lassen in der Hoffnung, dass sie diese nicht übersteht."/DP/jha