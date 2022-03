Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäftsbericht 2021



30.03.2022 / 07:01 CET/CEST

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 30. März 2022 - Der heute publizierte Geschäftsbericht 2021 der Glarner Kantonalbank (GLKB) mit detaillierter Jahresrechnung ist ab sofort online einsehbar. Zudem ist eine übersichtliche Kurzform in gedruckter Form in allen GLKB-Filialen erhältlich. Der Geschäftsbericht 2021 beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Corporate Governance der Glarner Kantonalbank. Gemäss FINMA-Rundschreiben 16/1 untersteht die GLKB der aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflicht, welcher sie im Geschäftsbericht nachkommt. Neu wurden die Berichtsthemen und Kennzahlen zur Nachhaltigkeit in Form eines Kapitels in den Geschäftsbericht integriert. Die umfangreiche Version des Geschäftsberichts steht online unter glkb.ch/geschaeftsbericht zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 22. April 2022, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank zu genehmigen.

Kurzform in allen Filialen erhältlich

Die kompakte Kurzform «Geschäftsbericht 2021 - im Überblick» ist die ideale Ergänzung, um sich in Kürze einen Überblick über das Geschäftsjahr der Glarner Kantonalbank zu verschaffen. Sie bietet neben dem Aktionärsbrief eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Kennzahlen sowie je ein Kapitel zur Corporate Social Responsibility und zur Nachhaltigkeit.

Gemeinsam wachsen

Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin ist es der Glarner Kantonalbank sehr wichtig, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die flexible und selbstbestimmte Arbeitsplatzgestaltung sind heute wichtiger denn je. Dafür wurde das moderne Arbeitsplatzkonzept «Kool Work» eingeführt. In der Kurzform des Geschäftsberichts erzählen vier Mitarbeitende, wie sie mit dem neuen Arbeitsplatzkonzept ihre Arbeit erledigen - im Büro, im Homeoffice, unterwegs oder in einem Coworking-Space. Vertieft werden die Aussagen anhand von integrierten kurzen Videobotschaften, die mittels QR-Codes angeschaut werden können.

Die Kurzform steht online zur Verfügung und ist ab sofort in Papierform in allen GLKB-Filialen erhältlich. Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch

