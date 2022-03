Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Research Update/Private Equity

Research - Matador Partners Group AG mit starkem Geschäftsjahr und optimistischem Ausblick: Kursziel auf 5,10 CHF erhöht



30.03.2022 / 07:30



SMC Research hat auf Basis der Geschäftszahlen 2021 der Matador Partners Group AG ein Research veröffentlicht und erhöht das Kursziel auf 5,10 CHF/Aktie.

Die Matador Partners Group AG hat im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 7,3 Mio. CHF erzielt und die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen.



Über die Gesellschaft:

Die Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat.

Die Aktie ist an der Berner Börse BX Swiss notiert.



Kontakt:

Matador Partners Group AG

office@matador-partners-group.com

Tel: +41(0) 41 6621062

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SMC Research - Matador Partners Group AG mit starkem Geschäftsjahr und optimistischem Ausblick: Kursziel auf 5,10 CHF erhöht



Ende der Medienmitteilungen