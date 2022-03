DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

DEFAMA platziert neue Aktien für mehr als 10 Mio. €



30.03.2022 / 07:41

DEFAMA platziert neue Aktien für mehr als 10 Mio. €





* Kapitalerhöhung um 380.000 Aktien zu 27,00 € je Aktie durchgeführt

* Bruttoemissionserlös von 10,26 Mio. € erzielt

* Grundlage für nochmalige Beschleunigung des Wachstums geschaffen





Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat die am Vortag beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde das angekündigte Maximum von 380.000 neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 27,00 € je Aktie bei institutionellen Investoren vollumfänglich platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der DEFAMA ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 10,26 Mio. € zu.



Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA, sagte: "Unsere Investitionsgeschwindigkeit lag zuletzt deutlich über Plan. Das betrifft sowohl Immobilien-Akquisitionen als auch wertsteigernde Investitionen in unsere Bestandsobjekte. Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung sind wir dafür gerüstet, unser Wachstum nochmals zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund werden wir die Langfristplanung DEFAMA 2025 im Jahresverlauf überprüfen und gegebenenfalls anpassen."



Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 1. April 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2022 voll gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 4. April 2022 prospektfrei in den Handel im Freiverkehr der Börsen München und Frankfurt einbezogen. Das Settlement erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 4. April 2022. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von M.M.Warburg & CO begleitet.

30.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

