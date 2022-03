In der Routine liegt die Kraft. Allerdings sind ausgetretene Pfade nicht selten eine Sackgasse. An der Börse scheint es praktisch keine Routine zu geben. Denn beinahe jeden Tag wird der Preis für die Welt neu verhandelt. Kriege, Katastrophen und Kriminelle lassen die Kurse regelmäßig und überraschend ins Bodenlose fallen. Kursraketen entstehen nicht minder plötzlich. Neue Innovationen und Trends scheinen oft wie aus dem Nichts zu kommen. Kurzum: An der Börse scheinen Erfahrungswerte kaum zu zählen. ...

