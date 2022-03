Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen mächtigen Sprung nach oben gemacht. Der DAX begann den Tag bereits im Plus und baute dann seine Gewinne immer weiter aus. Am Ende ging er fast 2,8 Prozent höher mit 14.820 Zählern aus dem Handel. Marktidee: HelloFresh Die Aktie von HelloFresh war gestern mit einem Plus von über acht Prozent einer der stärksten Werte im DAX. Für Auftrieb sorgte eine Analystenstudie. Aus technischer Sicht löste der Kurs eine mehrtägige Konsolidierung bullish auf. In den Fokus rücken jetzt zwei Zielzonen auf der Oberseite. Erst bei einem Anstieg darüber würde sich auch das übergeordnete Chartbild leicht aufhellen.