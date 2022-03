HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compleo von 100 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Ladetechnologie für Elektroautos habe sich auf dem Kapitalmarkttag sehr ehrgeizige Ziele bis 2025 gesetzt, schrieb Analyst Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückschlag im laufenden Jahr biete eine gute Einstiegschance./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2QDNX9

