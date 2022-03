Graz (ots) -Mit 39 mal Gold, 33 mal Silber und 2 Trophäen für die Steiermark ist es die bisher erfolgreichste Teilnahme beim internationalen WeinwettbewerbDie steirischen Winzer beweisen jedes Jahr beim internationalen Weinwettbewerb Concours Mondial du Sauvignon aufs Neue ihr Können. 72 Medaillen und zwei Trophäen gehen heuer in die Steiermark. Die Steiermark ist die Nummer eins im Länder-Ranking, betrachtet man die Quote der ausgezeichneten Weine im Verhältnis zu den eingereichten Proben.Von 18.-19. März war die Weinregion Torres Vedras im Herzen der Region Lissabon Schauplatz der Blindverkostungen. 1120 Weine aus 23 Ländern wurden zum Concours Mondial du Sauvignon 2022 eingereicht, davon 167 steirische Sauvignon Blancs. Die Steiermark holt sich mit 72 Medaillen den höchsten Prozentanteil an Medaillen pro eingereichten Weinen. Über 40% der eingereichten Weine wurden mit Gold bzw. Silber ausgezeichnet. Frankreich liegt im Vergleich bei 26%. Gesamt liegt Österreich mit 75 Medaillen (72 davon aus der Steiermark) auf Platz 2 der Medaillen-Rangliste, nach Frankreich. Nähere Infos auf www.steiermark.wine/eventsDer Concours Mondial du Sauvignon Blanc ist ein internationaler Weinwettbewerb, dessen Ziel es ist, aus Sauvignon Blanc-Trauben gewonnene Weine ins Rampenlicht zu rücken und die Vielfalt dieser Rebsorte zu präsentieren.Die Steirischen Winzer bewirtschaften aktuell 5.096 ha Weingartenfläche und produzierten 2021 gesamt 222.900 Hektoliter Wein. Der Sauvignon Blanc führt laut Weinkataster 2021 mit 902 ha (18% Anteil) flächenmäßig die Rebsorten-Rangliste in der Steiermark an und ist die Leitsorte des DAC-Herkunftssystems Steiermark.Artikel, Medaillengewinner und Fotos Hier geht's zum gesamten Artikel (https://steiermark.wine/concours-mondial-du-sauvignon-2022/)Pressekontakt:Wein Steiermark \u2219 Hamerlinggasse 3 \u2219 8010 Graz \u2219 Austria+43 316 8050 1447 \u2219 info@steiermark.wine \u2219Pressekontakt: Mag. (FH) Andrea Jöbstl-Pratteswww.steiermark.wine, www.cmsauvignon.comOriginal-Content von: Wein Steiermark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151204/5183944