Eine neue Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten dominierte heute Gespräche beim Weltregierungsgipfel 2022 (WGS2022), als der diplomatische Berater des Präsidenten der VAE betonte, wie wichtig es sei, mit allen Ländern in der Region zusammenzuarbeiten.

H.E. Dr. Anwar Gargash said the UAE was promoting regional prosperity and stability at WGS 2022 (Photo: AETOSWire)

Seine Exzellenz Dr. Anwar bin Mohammed Gargash, diplomatischer Berater des Präsidenten der VAE, seiner Exzellenz Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, sagte, dass die VAE mit allen Ländern zusammenarbeiten werden, um Wohlstand und Stabilität im Nahen Osten zu fördern.

"Wir wollen sowohl mit unseren Freunden als auch mit unseren Feinden Gespräche führen und Brücken wiederaufbauen. Wir werden nicht mit allem, was sie tun wollen, einverstanden sein," sagte er am ersten Tag des WGS2022.

Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) sagte, dass Russland nicht vom IWF suspendiert worden ist.

Bei einer Plenarsitzung beim WGS 2022 sagte sie: "Der Rat kann Russland nur suspendieren, wenn die Mitglieder des Fonds bestimmen, dass wir diese Regierung nicht länger anerkennen. Ein Dialog ist notwendig."

Umm Al Quwain führte die "Strategie zur nachhaltigen Blue Economy" ein, die bis 2031 40 zum BIP des Emirats beitragen will. Dies umfasst das Erreichen des Ziels der Netto-Null-Emission bis 2031 und das Reservieren von einem Fünftel der Landesfläche von Umm Al Quwain für Naturreservate.

Seine Hoheit Scheich Majid bin Saud bin Rashid Al Mualla, Vorsitzender der Abteilung für Tourismus und Archäologie von Umm Al Quwain, gab die beabsichtigte Einrichtung des "Umm Al Quwain Centre for Entrepreneurship and the Blue Economy" bekannt, das acht transformative Projekte umsetzen wird.

Das BIP in Umm Al Quiwain ist in den letzten zehn Jahren um 34 gestiegen, ausländische Investitionen haben sich in den letzten acht Jahren fast verdoppelt und das Exportvolumen hat sich seit 2017 verdreifacht.

Mit "astronomischer" Nachfrage nach Flügen hat Sir Tim Clark, Präsident von Emirates, eine Renovierung der traditionsreichen Flotte von A380s der Fluggesellschaft versprochen, die für 80 der Gewinne der Fluggesellschaft Dubais verantwortlich ist. "Wir werden sie neu ausstatten, sie auffrischen, sie innovativer gestalten und sie werden etwas ganz Besonderes sein," kommentierte er die Pläne der Fluggesellschaft.

