Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich in dieser Woche bisher in sehr guter Verfassung. Gestern legte der DAX 402 Punkte zu. Heute dürfte es zunächst leicht nach unten gehen. Obwohl die Vorgaben von der Wall Street wieder einmal sehr gut sind. Bei den Einzelwerten geht es heute um Robinhood, Encavis, Lululemon, United Health, Chewy, RH, Micron und BYD. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.