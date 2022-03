Miserabel ist die Frauenquote in Vorständen von Unternehmen, an denen die Öbag beteiligt ist: Nur zwei Vorstandsmitglieder von insgesamt 21 sind weiblich: Nämlich Elena (Skvortsova) im Vorstand der OMV AG und Beate (Wolf), die mit 1. Juli 2022 in den Vorstand der APK Pensionskasse AG bestellt ist. Das ergibt eine Frauenquote von zehn Prozent, aber nur sieben Prozent bei börsennotierten Unternehmen ...

