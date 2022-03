DGAP-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Frankfurt, 30. März 2022 - Bertrand Faure, Fondsmanager des in europäische Small und Mid Caps investierenden Strategic European Silver Stars Fonds bei der Fondsgesellschaft Eric Sturdza Investments, sieht den von ihm gemanagten Aktienfonds für volatile Zeiten gut aufgestellt. Aktuell beläuft sich die Cashquote des Fonds auf rd. 14 Prozent. Die am höchsten gewichteten Branchen sind Nicht-Basis-Konsumgüter (rd. 31,5 Prozent), Informationstechnologie (15,4 Prozent) sowie Rohstoffe (12,7 Prozent). Eine signifikante Anzahl der investierten Unternehmen im Fonds (10 von 25) wiesen Ende 2021 eine Nettoliquiditätsposition in ihrer Bilanz auf. Ein Negativszenario, mit einem sich zuspitzenden Krieg in der Ukraine und folglich sinkenden Märkten, kommentiert Bertrand Faure wie folgt: "Wir orientieren uns auch in turbulenten Marktphasen an Fundamentaldaten. Dadurch können wir feststellen, ob Marktübertreibungen vorliegen. Volatilität sehen wir eher als Chance, Qualitätsaktien günstig nachzukaufen." Mit dieser Strategie ist Bertrand Faure auch schon in vergangenen turbulenten Marktphasen gut gefahren. Im Jahr 2020, als die Märkte infolge des Ausbruchs der Corona-Pandemie einbrachen, konnte der Strategic European Silver Stars Fonds um 28,6 Prozent zulegen, während seine Benchmark, der STOXX Europe 600 EUR NR Index, im gleichen Zeitraum um 1,99 Prozent an Wert verlor. Über den EI Sturdza Funds plc Strategic European Silver Stars Fund Der Strategic European Silver Stars Fund wurde im Mai 2015 aufgelegt. Das Anlageteam unter der Leitung von Bertrand Faure investiert vorwiegend in Small und Mid Caps von europäischen Unternehmen, wobei es keine Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung gibt. Die Investmentstrategie basiert auf einer Bottom-up-Aktienselektion auf Basis eines einzigartigen Researchprozesses mit 360 Grad-Blickwinkel und Private Equity-Methoden. Der Fonds (ISIN: IE00BWCGWH04) hat ein Morningstar-Gesamtrating von vier Sternen sowie für eine Laufzeit von drei Jahren ein Morningstar-Rating von fünf Sternen erhalten. Bei den Investors Choice Awards wurde er in der Kategorie "Long Only Aktienfonds unter 1 Mrd. USD langfristige Performance" mit zwei Auszeichnungen prämiert. Fondsmanager Bertrand Faure verfügt darüber hinaus über ein AAA-Citywire-Fondsmanagerrating. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird der Fonds als Fonds eingestuft, der ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Über E.I. Sturdza



E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999 gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf. EISSML ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche Auszeichnungen gewonnen.

