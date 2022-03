DGAP-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Hyrican Informationssysteme AG: Geschäftszahlen 01.01.-31.12.2021



30.03.2022 / 09:11 CET/CEST

Die Hyrican Informationssysteme AG wird vorbehaltlich der Testierung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat das Geschäftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.065 abschließen. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 41,2 Mio. EUR (Vj. 41,0 Mio. EUR). Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Russland/Ukraine-Krise, lässt sich für das laufende Jahr noch keine Prognose ableiten. Es ist daher umso wichtiger, dass das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens durch eine um- und vorsichtige Strategie gewahrt bleibt.

