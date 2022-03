DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo: Immer mehr Unternehmen wollen die Preise erhöhen

Immer mehr Unternehmen planen nach Angaben des Ifo-Instituts für die kommenden drei Monate Preiserhöhungen. In einer Befragung des Münchner Instituts wurde im März ein neuer Höchstwert von 54,6 Punkten erreicht, nach 47,6 im Februar. Besonders Lebensmittel werden sich demnach deutlich verteuern. Damit dürfte die Inflationsrate in diesem Jahr laut Ifo-Institut mit deutlich über 5 Prozent auf den höchsten Wert seit über 40 Jahren steigen.

Staatsschulden auf neuem Höchststand von 2,3 Billionen Euro

Die deutschen Staatsschulden sind zum Jahresende 2021 auf einen neuen Höchststand gestiegen. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte waren mit 2,320 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 27.906 Euro.

Klingbeil hofft auf baldiges Ende von Putins Präsidentschaft in Russland

Der SPD-Ko-Vorsitzende Lars Klingbeil hofft angesichts des Ukraine-Krieges auf ein baldiges Ende der Präsidentschaft Wladimir Putins in Russland. "Natürlich sind wir alle froh, wenn Herr Putin weg ist", sagte Klingbeil dem Fernsehsender der Welt. "Und ich glaube, dass dieser Krieg das Ende von Wladimir Putin eingeläutet hat." Allerdings könne ein Führungswechsel in Moskau nur aus Russland heraus eingeleitet werden, sagte Klingbeil weiter. Daher müsse man die Menschen in Russland aufklären und die Opposition dort stärken.

Niederlande, Tschechien, Irland und Belgien weisen dutzende russische Diplomaten aus

Vier EU-Staaten weisen dutzende russische Diplomaten aus: Belgien weist insgesamt 21 Vertreter der russischen Botschaft und des Konsulats wegen Spionageverdachts aus, wie Außenministerin Sophie Wilmes mitteilte. Der Schritt sei mit den Niederlanden abgestimmt, erklärte sie. Dort müssen 17 russische Diplomaten das Land verlassen, die vom niederländischen Geheimdienst als Geheimdienstoffiziere eingestuft worden seien. Irland verweist vier russische Diplomaten des Landes, in Tschechien ist ein Diplomat betroffen.

Selenskyj sieht "positive" Signale bei Verhandlungen in Istanbul

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht "positive" Signale bei der jüngsten Runde der Verhandlungen ukrainischer und russischer Unterhändler in Istanbul. Dennoch gehe der Beschuss durch die russischen Angreifer weiter, sagte er in einer Videobotschaft. "Die russische Armee hat immer noch ein großes Potenzial, um die Angriffe auf unseren Staat fortzusetzen." Deshalb werde die Ukraine ihre Verteidigungsanstrengungen nicht verringern.

Zweifel an angekündigter russischer Zurückhaltung in der Nordukraine

Ukrainische und westliche Spitzenmilitärs haben Zweifel an der von Russland angekündigten Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine geäußert. Der ukrainische Generalstab erklärte: "Der sogenannte 'Truppenabzug' ist wahrscheinlich eine Rotation einzelner Einheiten, die darauf abzielt, die militärische Führung der ukrainischen Streitkräfte zu täuschen".

Pentagon sieht "Neupositionierung" und nicht "Rückzug" russischer Truppen von Kiew

Das US-Verteidigungsministerium hat mit großer Skepsis auf die Ankündigung Russlands reagiert, seine militärischen Aktivitäten gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew "radikal" zu verringern. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, bislang scheine sich nur eine "kleine Zahl" russischer Soldaten von Kiew zu entfernen. Das sei aber kein "Rückzug", sondern eine "Neupositionierung" der Truppen. Es drohe eine "Großoffensive gegen andere Regionen in der Ukraine", sagte Kirby.

Trump verlangt von Putin kompromittierende Informationen über Bidens Sohn

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, angebliche kompromittierende Informationen über den Sohn seines Nachfolgers Joe Biden preiszugeben. In einem Interviewauszug, der vom US-Sender Real America's Voice ausgestrahlt wurde, behauptete Trump, dass die Frau des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau Hunter Biden 3,5 Millionen Dollar gegeben habe. Trump sagte: "Ich denke, Putin wird die Antwort kennen. Ich denke, er sollte sie herausgeben."

Saudi-Arabien verkündet Waffenruhe im Jemen während des Fastenmonats Ramadan

Die im Jemen aktive Militärkoalition unter saudi-arabischer Führung hat für den islamischen Fastenmonat Ramadan eine Waffenruhe angekündigt. "Die Koalition kündigt hiermit die Einstellung der militärischen Operationen im Jemen an für ab Mittwochmorgen um 6.00 Uhr an", erklärte die Koalition nach Angaben der saudiarabischen Presseagentur. Die Waffenruhe "fällt mit dem Beginn der jemenitisch-jemenitischen Konsultationen zusammen".

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz -0,1% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,8% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz +2,9% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +3,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Feb -0,8% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Feb +0,1% gg Vj

