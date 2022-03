Finale Zahlen - die PNE AG hat ihre eigene Guidance (24 bis 32 Mio. Euro) für das Geschäftsjahr 2021 mit einem EBITDA in Höhe von 32,7 Mio. Euro (Vorjahr: 26,3 Mio. Euro) leicht übertroffen und dazu ein EBIT von 9,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro) erzielt. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie beläuft sich auf 0,33 Euro (im Vorjahr: 0,02 Euro). Auch die Gesamtleistung des Erneuerbare Energien-Unternehmens konnte im vergangenen Jahr auf 252,0 Mio. Euro (Vorjahr: 151,7 Mio. Euro) ausgebaut werden.

In der Projektentwicklung konnte die PNE-Gruppe trotz einiger Verzögerungen in Folge der COVID-19-Pandemie wichtige Fortschritte erzielen. So wurden weitere Genehmigungen erreicht, Ausschreibungen gewonnen, Windparks in Betrieb genommen sowie mit dem Bau weiterer Windparks begonnen. Die PNE-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2021 Windpark- und Photovoltaikprojekte mit rund 1.076,1 MW/MWp (im Vorjahr ...

