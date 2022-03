Den neuen Wohngebäude-Tarif von rhion.digital gibt es in den Varianten Standard, Plus und Premium. Er ist nach dem Wohnflächen- bzw. Wohneinheitenmodell aufgeteilt. Dazu werden weitere Bausteine angeboten. rhion.digital bringt eine neue Wohngebäude-Versicherung auf den Markt. Erhältlich ist sie in den drei Tarifvarianten Standard, Plus und Premium. Modell für WohnflächenAbgeschlossen werden kann die Versicherung einerseits im Wohnflächenmodell, welches für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihen- ...

