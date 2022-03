Wien (ots) -Montag, 4. April 2022 um 09:30 UhrDer Sommer startet unter ambivalenten Vorzeichen: Zum einen herrscht nach zwei Jahren Pandemie eine große Bereitschaft, versäumte Reisen nachzuholen, zum anderen bestehen Unsicherheiten über den weiteren Pandemieverlauf und durch den Krieg in der Ukraine.Vor diesem Hintergrund beleuchten wir die aktuelle Situation, geben Ihnen einen Ausblick zur Sommersaison aus den wichtigsten Herkunftsmärkten und präsentieren Ihnen eine aktuelle Studie zu den Urlaubsplänen in Deutschland, Schweiz, Niederlande und Tschechien. Ebenfalls stellen wir das neue Kampagnendach der Österreich Werbung und die zentralen Aktivitäten für die kommende Sommersaison vor.Die Österreich Werbung lädt ein zumPressegespräch zum Sommerauftakt 2022am Montag, 4. April 2022 um 09:30 UhrIhre Gesprächspartnerinnen sind- Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung- Martina Bednarik, Leitung Kommunikation/ CMONatürlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Pressegespräch online unter diesem Link (https://streaming.ots.at/streaming/oesterreichwerbung-20220404/) zu verfolgen. Ihre Fragen können Sie via Chat-Funktion stellen.Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 01. April unter Leslie.Tran@austria.info und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Amira BadiUnternehmenskommunikationÖsterreich WerbungTel.: +43 1 58866-365amira.badi@austria.infohttps://austriatourism.com/newsroomOriginal-Content von: Österreich Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35994/5184038