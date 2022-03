Richtig leiden müssen heute Nel ASA-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund drei Prozent in der Verlustzone. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 1,52 EUR. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nel ASA-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Schließlich verläuft das 4-Wochen-Tief nur noch rund achtzehn Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 1,29 EUR in den Weg. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die für Nel ASA bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...