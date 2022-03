Aktuell fokussiert Peking auf die Anbieter von Live-Streaming. Börsenseitig betroffen sind z. B. BYTEDANCE, KUAISHOU oder TENCENT-Tochter HUYA. Noch arbeiten die Bürokraten am neuen Regelwerk, aber Wall Street Journal hat schon einige Details genannt.



Insbesondere wird eine Obergrenze eingezogen, bis zu der Live-Streamer täglich Geschenke bzw. Trinkgelder aus ihrer Community empfangen dürfen, hier nennt Wall Street Journal umgerechnet 1.570 $. Folgerichtig ist es, auch die Spendenhöhe des einzelnen Zuschauers zu begrenzen. Von einer stärkeren Kontrolle der Inhalte durch Zensurbehörden muss man in diesem Zusammenhang nicht sprechen.



Die Cyberspace Administration of China hat in den vergangenen Monaten durchaus sinnvolle Strafen ausgesprochen, im Bemühen um den Schutz von Minderjährigen. Die genaue Ausgestaltung der neuen Regeln bleibt abzuwarten.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de