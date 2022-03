Köln (ots) -Eine Preview der 1. Folge können Sie bei uns im Mediahub unter https://media.rtl.com/news/allemarken/uebersicht/ abrufen.Frühlingsgefühle der etwas anderen Art bei VOX, denn es ist wieder Paarungszeit in der Höhle: Endlich kehrt die mehrfach preisgekrönte Gründershow "Die Höhle der Löwen" am Montag, 4.4. um 20:15 Uhr zurück auf den Bildschirm. Und wenn es zwischen den Gründer- und Löwen-Herzen erst einmal gematcht hat, ist das der Beginn einer wunderbaren gemeinsamen Reise. In den neun neuen Folgen warten auf das Löwen-Rudel wieder die neuesten Innovationen und die leidenschaftlichsten Gründer:innen, die die Herzen der Investor:innen höher pitchen lassen. Mit dabei: Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau, Green-Tech-Investor Nico Rosberg und in Folge 4 eine neue Gast-Löwin, Unternehmerin Sarna Röser. Bei wem kommt es zu Liebe auf den ersten Pitch?Die neue Staffel startet mit dem jüngsten Gründer-Duo in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen": Karl Fischer und Leander Mellies präsentieren mit 17 Jahren den Investor:innen ihre Erfindung "2bag", eine praktische Fahrradtasche, die kurzerhand in einen Rucksack verwandelt werden kann. Die beiden Aachener sind selbst begeisterte Fahrradfahrer - haben aber feststellen müssen, dass die herkömmlichen Fahrradtaschen oft unhandlich sind. Karl erklärt: "Eine gewöhnliche Fahrradtasche macht am Rad durchaus Sinn, aber sobald man sie abnimmt, weiß man nicht so recht, wie man sie tragen soll." Durch ihr patentiertes Klappsystem soll sich "2bag" in unter zehn Sekunden in einen Rucksack umbauen lassen. Um ihr Produkt auf dem Markt etablieren zu können, benötigen die Gründer 20.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent an der noch zu gründenden Firma. Die Löwen sind von den Jungunternehmern begeistert und der Kampf ist eröffnet. Kommt es am Ende des Pitches zum Happy End?Außerdem in Folge 1: Eine haarige Angelegenheit erwartet die Löwen beim Pitch von "FAIRHAIR". Während die beiden Gründer Fabian Frei (32) und Wolfgang Schimpfle (31) ihr nachhaltiges Haargummi vorstellen, bändigen die Löwen ihre Mähnen - und das mit wilden Perücken! Schaffen es die Investor:innen bei all dem Spaß, einen klaren Kopf zu behalten? Schließlich ist "Die Höhle der Löwen" eine Gründershow, in der es um alles geht!Zudem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investor:innen punkten: "LAIK" (Tisch mit ausziehbarem Lamellen-Funktionsprinzip), "Bierfrüchtchen" (Brotaufstrich mit Bier) und "SendMePack" (Mehrwegsystem für bereits existierende Versandverpackungen). Außerdem gibt es für die Zuschauer:innen ein Wiedersehen mit "Iss doch Wurscht" aus Duisburg.VOX zeigt die neun neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, ab 4. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 10 bisherigen Staffeln auf RTL+ (https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794) abrufbar.Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich unter https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5184057