Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Markttechnik im DAX. Wir beleuchten die Widerstandszone, in die der DAX gestern vorgestoßen ist und beurteilen die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt weiter aufwärts geht. Wir werfen einen Blick auf die IT-Dienstleister BECHTLE und CANCOM und kommentieren einen Rekord bei APPLE.

Die Erholung an den Börsen nach dem Ukraine Crash verläuft rasant. Für unseren Geschmack ist die Geschwindigkeit zu hoch. In den Kursen werden positive Verhandlungsergebnisse oder gar eine Waffenruhe eskomptiert. Das gilt beiderseits des Atlantiks. An der Wall Street legten die Indizes gestern wieder einen festen Tag auf das Parkett. Konkret legte der DOW JONES ein Prozent zu, der S&P500 schaffte 1,3% und der NASDAQ100 sogar 1,7%. Der DAX hatte gestern per Saldo schon 2,8% zugelegt. Damit notiert das deutsche Börsenbarometer in der Zone, die seit Frühling 2021 als Unterstützung fungierte. Hier konnte sich der DAX letztes Jahr immer wieder fangen und nach oben abdrehen.

