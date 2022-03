Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Preisdruck in Deutschland und Europa hält an und so wird die Inflationsrate im März wohl auf ein neues Hoch gestiegen sein, berichten die Analysten der Helaba.Seit der Euroeinführung sei die Geldentwertung noch nie so schnell vonstatten gegangen. Getrieben würden die Preise vor allem durch die Verteuerung von Energie. So habe Super-Benzin an deutschen Tankstellen zur Monatsmitte eine Preissteigerungsrate von 50% gegenüber dem Vorjahr aufgewiesen. Noch deutlicher seien die Aufschläge bei Diesel und Heizöl ausgefallen, von Gas ganz zu schweigen. Auch Nahrungsmittelrohstoffe seien teurer geworden und Knappheiten und Lieferengpässe würden für weiteren Druck auf den verschiedenen Produktionsstufen sorgen. Das deutliche Plus bei der Teuerungsrate in NRW weise den Weg für die anderen Länder-Inflationszahlen im Verlauf des Vormittags und die vorläufige deutsche Teuerung in Deutschland, die am frühen Nachmittag anstehe. ...

