Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten in absoluten Zahlen verloren, allerdings im Februar den breiteren Markt übertroffen. Unterdessen habe sich der zum Jahresbeginn verzeichnete Rückschlag an den Aktienmärkten fortgesetzt. Wegen der weiterhin hohen Inflationsdaten hätten in der ersten Hälfte des Monats Bedenken über einen aggressiveren Straffungszyklus der Zentralbanken vorgeherrscht. In der zweiten Hälfte habe jedoch Russlands Invasion der Ukraine dominiert. Die Verwerfungen hätten sich insbesondere an den Rohstoffmärkten gezeigt, wo auf breiter Basis umfangreiche Anstiege zu verzeichnen gewesen seien. Am meisten sei Öl hervorgestochen, das erstmals seit 2014 die Marke von 100 USD pro Barrel durchbrochen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...