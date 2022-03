Die Pfalzwerke haben am MediaMarkt in Heilbronn einen Schnellladepark für Elektroautos in Betrieb genommen. Auf dem Parkplatz an der Edisonstraße stehen nun zehn Schnellladepunkte mit je einer Leistung von derzeit bis zu 160 kW zur Verfügung. Diese kann auf 300 kW aufgerüstet werden. Projektpartner der Pfalzwerke sind ESTFH und Siemens. Die zehn Ladepunkte, die mit Ökostrom betrieben werden, verteilen ...

