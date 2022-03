Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast hat den Bau seines erstes Werks in den USA angekündigt. Die Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina soll auf einer Fläche von 800 Hektar E-Autos, E-Busse und Batterien hierfür produzieren. Der Bau der ersten Phase der Fabrik wird noch in diesem Jahr beginnen, der Produktionsstart ist im Juli 2024 geplant, wie der Hersteller mitteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...