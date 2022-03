Allschwil, Schweiz, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -- ValidaTe ermöglicht die Charakterisierung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von T-Zell-Wirkstoffkandidaten innerhalb weniger Tage statt Monate- Die bahnbrechende Geschwindigkeit und die noch nie dagewesene Datenmenge können Partnerunternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen- Die Hochdurchsatz-Microarray-Technologie zur markierungsfreien Charakterisierung der Bindungsaktivität kann die Entwicklung von Wirkstoffkandidaten in der Immuno-Onkologie deutlich beschleunigen.BioCopy AG präsentiert ValidaTe, eine innovative exklusive Plattform auf der Basis von Microarrays für das hochparallele Screening von Wirkstoffkandidaten für die T-Zell-Therapie. ValidaTe ist ab sofort für biopharmazeutische Unternehmen verfügbar.Mit ValidaTe wird die Aktivität von etwa 5.000 Proteinbindungen gleichzeitig innerhalb einer Stunde auf einem Chip charakterisiert. So wird die Komplexität des menschlichen Immunsystems auf einem ValidaTe-Chip quasi reflektiert. Durch das Screening von Tausenden von Peptid-HLA-Komplexen, die auf einer daumennagelgroßen Oberfläche platziert sind, können Wirkstoffkandidaten identifiziert und der Hauptwirkstoff für Medikamente sofort validiert werden. Diese parallele Messung der Bindungsaktivität basiert auf einer firmeneigenen markierungsfreien Detektionstechnologie, die hochgenaue, detaillierte und zeitaufgelöste kinetische Datensätze liefert.ValidaTe verkürzt die zeit- und arbeitsintensive Phase der Identifizierung und Validierung von relevanten Wirkstoffen für neuartige T-Zell-Therapien erheblich und verschafft einen entscheidenden Vorsprung in der Arzneimittelentwicklung. Damit kann diese Technologie neue Maßstäbe hinsichtlich Geschwindigkeit und Effizienz setzen.Mit dieser bahnbrechenden Technologie können biopharmazeutische Unternehmen die Wirksamkeit und Sicherheit von T-Zell-Wirkstoffkandidaten charakterisieren und validieren -innerhalb von Tagen statt Monaten. Der ValidaTe-Array kann jeweils auf die Messung der aktiven Strukturen einzelner Wirkstoffkandidaten für T-Zell-Therapeutika, wie sogenannte TCR-bispezifics oder TCR-T-Zellen, zugeschnitten werden.Zu den Weiterentwicklungen von ValidaTe im Jahr 2022 gehören die Erhöhung der Array-Kapazität auf 10.000 Spots ebenso wie zellbasierte Formate.Weitere Informationen zu ValidaTe finden Sie unter: https://www.biocopy.com/en/t-cell-therapy/. Ein Video kinetischer Bindungskurven erhalten Sie unter: https://vimeo.com/manage/videos/690853985 .Über BioCopyBioCopy bietet Hochdurchsatzanalysen zur Charakterisierung von Immunantworten für die Arzneimittelforschung. Das BioCopy Team ist der Überzeugung, dass dies der Schlüssel zur Medizin der Zukunft ist, insbesondere für Immuntherapeutika und neuartige Impfstoffe. BioCopy wurde 2016 als Universitätsausgründung ins Leben gerufen und ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und einer großen, modernen F&E-Einrichtung in Deutschland.presse@biocopy.deKontakt:KontaktDr. Claudia Duppépresse@biocopy.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1775948/BioCopy_Microarray.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1558072/BioCopy_Logo.jpgOriginal-Content von: BioCopy AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162325/5184081