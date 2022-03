Am Dienstag hat der chinesische Elektroautokonzern BYD seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Während man beim Umsatz ein deutliches Wachstum verzeichnete, verschlechterten sich sowohl das Nettoergebnis als auch die Bruttomarge. Was im Geschäftsbericht fehlte, war ein Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.Der Umsatz wuchs von 153 Milliarden Yuan (21,6 Milliarden Euro) im Vorjahr um 38 Prozent auf 211 Milliarden Yuan (29,9 Milliarden Euro) an. Damit bestätigte BYD das hohe Umsatzwachstum ...

