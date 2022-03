News von Trading-Treff.de Gold ist in den vergangenen Tagen etwas unter Druck geraten. Doch am Support bei 1.900 USD deuten die Zeichen zumindest kurzfristig wieder für steigende Notierungen. Wie eine Positionierung aussehen kann, was es im EURUSD, WTI und Bitcoin an aktuellen Chancen gibt, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. Gold ist technisch abwärts ausgerichtet Tickmill-Analyse: Gold im Tageschart Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...