Strategische Expansion in eine neue Kategorie für das vertikal integrierte Kultivierungs- und Life-Science-Forschungsunternehmen aus Kalifornien

VANCOUVER, British Columbia, 30. März 2022 - Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FRANKFURT: 4VV) ("Juva Life," "Juva" oder das "Unternehmen"), ein Life-Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbrauchernahen Aktivitäten in der Herstellung und dem Vertrieb von Cannabis, gab heute die Markteinführung des ersten firmeneigenen Markenprodukts bekannt, einer Konzentrat-Linie mit dem Namen "Secret Sauce", die Teil einer strategischen Anstrengung zur Diversifizierung der Großhandelslinien in Markenprodukte ist.

"Neben unserem erfolgreichen Fünf-Sterne-Lieferservice und den Blütenprodukten stellt Juvas erstes eigenes Markenprodukt eine strategische Entscheidung dar, in wachstumsstarke Produktkategorien wie Konzentrate zu expandieren," meinte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. "Unsere Kunden vertrauen auf die Qualität, Sicherheit und Transparenz unserer Produkte. Die Konzentrat-Linie Secret Sauce entspricht den Wünschen unserer Kunden. Wir freuen uns darauf, das Juva-Produktangebot in weiteren Regionen Kaliforniens sowohl durch Juva Delivery als auch durch unsere starken Partnerschaften mit dem Einzelhandel auszuweiten."

Die Markteinführung der Konzentrat-Marke erfolgt zu einem idealen Zeitpunkt, da Konzentrate die am schnellsten wachsende Kategorie für Cannabisprodukte darstellen und 26,6 % des Marktanteils ausmachen, wie aus einem aktuellen Bericht von ArcView in Zusammenarbeit mit BDS Analytics hervorgeht. Secret Sauce wird über Vertriebshändler und über Juva Delivery, eine Abteilung des vertikal integrierten Unternehmens Juva Life, Inc. erhältlich sein, das auch kontaktlose Vorauszahlungsoptionen über Paytender, einen sicheren, gebührenfreien Online-Zahlungsdienst, anbietet.

Jedes Produkt beginnt mit sorgfältig ausgewählten Sorten, die in der 30.000 Quadratfuß großen Cannabis-Anbau-Anlage des Unternehmens in Stockton, Kalifornien, angebaut werden. Nach dem Ernten und Curing wird das Material zur Endverarbeitung und zum landesweiten Vertrieb zu einem Fertigungspartner gebracht. Secret Sauce ist derzeit in ausgewählten Cannabis-Einzelhandelsgeschäften in Kalifornien erhältlich und wird in den kommenden Wochen in weiteren Geschäften eingeführt. Um lokal verfügbare Produkte in der Gegend um Stockton zu finden, können Sie hier nachsehen. Um lokal verfügbare Produkte in der San Francisco Peninsula zu finden, können Sie hier nachsehen.

Die Abteilung für pharmazeutische Forschung und Biowissenschaften von Juva Life arbeitet an der Identifizierung der Wirkungsweise, die laut Einzelberichten hinter der Fähigkeit von Cannabis zur Kontrolle von Schmerzen und Entzündungen steht. Das Unternehmen hat vor kurzem die Cannabinoid-freien Verbindungen JUVA-019 und JUVA-041 identifiziert, für die das Unternehmen Patentanmeldungen eingereicht und vorklinische Untersuchungen durchgeführt hat. Diese zeigen, dass die Verbindungen als eigenständige Wirkstoffe bei der Hemmung von Entzündungen durch die Modulation bestimmter Biomarker im Körper wirksam sind. JUVA-019 und JUVA-041, die das Unternehmen als Arzneimittelkandidaten für weitere vorklinische Untersuchungen vorgeschlagen hat, durchlaufen derzeit phänotypische Modelle für chronische Alterskrankheiten.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass am 6. Januar 2022 3.175.000 Aktienoptionen und 10.000.000 Kompensationswarrants annulliert wurden. Am 25. März 2022 gewährte das Unternehmen 17.220.000 Aktienoptionen an Berater, Mitarbeiter und Directors des Unternehmens, die über einen Zeitraum von 10 Jahren zu einem Preis von 0,32 $ pro Aktienoption ausgeübt werden können. Die Aktienoptionen haben unterschiedliche Ausübungsbedingungen.

Über Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV)

Juva Life bedient sich modernster wissenschaftlicher Methoden, um sowohl im Cannabiskonsumsegment als auch in der Medizin, die keine Cannabinoide verwendet, sichere und wirksame Wellness- und Pharmaprodukte zu kreieren, weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Das Unternehmen setzt seine Roadmap 2018 erfolgreich um und beginnt zunächst mit der Standardisierung von Anbau, Extraktion und Formulierung, um den Verbrauchern reproduzierbare Vorteile zu bieten. Juva baut auf diesen chemischen Fähigkeiten der Naturproduktverarbeitung auf und schließt jetzt die pharmakologische Forschung ein. Das Unternehmen wird die Einnahmen aus seinem Einzelhandelsgeschäft dafür verwenden, die Vermarktung und klinische Entwicklung von Juva-019 und Juva-041 sowie von anderen potenziell wertvollen Bioaktivstoffen ohne Cannabinoidbezug, die für wichtige Konsum- und Pharmaprodukte benötigt werden, zu forcieren. Juva arbeitet daran, den Cannabismarkt auf das Niveau des modernen ‚Investment-Grade'-Geschäftsmodells dieser Branche zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://juvalife.com/

