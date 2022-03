Köln (ots) -Große Momente der Geschichte und kleine Ereignisse, die das große Ganze erklären: Das WDR Zeitzeichen macht Geschichte täglich hörbar und ist selbst ein Stück Geschichte geworden. Am 4. April 2022 feiert die Sendung 50. Geburtstag - mit einem Zeitzeichen zum Zeitzeichen in WDR 5 und WDR 3, im 'Stichtag NRW' in WDR 2 und als Podcast in der ARD Audiothek.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Seit einem halben Jahrhundert bietet das Zeitzeichen täglich eine journalistisch exzellent aufbereitete Viertelstunde Geschichte. Die geht ins Ohr und bleibt hängen: interessant, relevant und unterhaltsam - unsere Autor:innen finden den richtigen Ton und vermitteln Freude an Historischem. Mit 50 ist das Zeitzeichen dabei längst fit für die Zukunft - ob im Radio oder zeitunabhängig als sehr erfolgreicher Podcast. Herzlichen Dank an unsere Hörer:innen und Glückwunsch an das ganze Team!"Ob Staatsgründung oder Machtverfall, Lebensdaten berühmter Frauen und Männer, Wendepunkte der Menschheitsgeschichte, Friedensverträge und Katastrophen, Erfindungen und Entdeckungen - im Zeitzeichen wird Geschichte lebendig. Dabei hat das Zeitzeichen stets sowohl die großen Töne als auch die kleinen Momente von gestern eingefangen, die das Heute erklären. 50 Jahre Zeitzeichen, das sind am 50. Geburtstag genau 18.250 Sendungen im Radio. Mit fast 19 Millionen Podcast-Hörer:innen im Jahr ist das Zeitzeichen eines der erfolgreichsten digitalen Angebote des WDR und der ARD.In der WDR Presselounge stehen Ihnen ausgewählte Zeitzeichen aus fünf Jahrzehnten, Prominenten-Glückwünsche und das Zeitzeichen zum Zeitzeichen zur Verfügung.Programm am 4.4.2022:Zeitzeichen in WDR 5, 9.45 UhrZeitzeichen in WDR 3, 17.45 UhrStichtag NRW in WDR 2, 9.40 UhrFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5184114