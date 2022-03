Bei vielen Unternehmen verhält sich die Dividende fast wie der Aktienkurs. In guten Zeiten geht es rauf und ein paar Jahre später geht es auch schon wieder runter. Insbesondere wenn es mal wieder zu einer Rezession kommt, häufen sich die Dividendenkürzungen. Insbesondere wenn ein Unternehmen in einer konjunkturanfälligen Branche unterwegs ist, besteht ein hohes Risiko, dass die schöne Zeit hoher Dividenden ganz schnell vorbei sein kann. Hier steigt die Dividende seit Jahrzehnten immer weiter an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...