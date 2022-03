Nürnberg (ots) -Kinder sind durch die Corona-Pandemie besonders stark von psychischen Belastungen betroffen. Risikofaktoren wie Übergewicht, Bewegungsmangel und überhöhter Medienkonsum haben zugenommen. Noch ist unklar, wie sich das langfristig auf die Kindergesundheit auswirkt. Deshalb ist es jetzt entscheidend, die Gesundheits- und Lebenskompetenzen von Kindern zu fördern. Das ist Ziel des bundesweiten Unterrichtsprogramms Klasse2000, das vor 30 Jahren entstand und seitdem über 2 Millionen Kinder erreicht hat.Mit Klasse2000 erforschen die Kinder von Klasse 1-4, wie sie selbst dazu beitragen können, gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen. Dazu gehören Bewegung und Entspannung, gesund essen und trinken, gut mit anderen kommunizieren und mit unangenehmen Gefühlen und Konflikten umgehen können. Diese Themen sind gerade jetzt wichtig, denn sie können dabei helfen, die Folgen der Pandemie besser zu bewältigen.Klasse2000 wurde 1991 am Klinikum Nürnberg entwickelt und hat seitdem über 2 Millionen Kinder in ganz Deutschland erreicht. Das Programm wird in 25% aller Grundschulen durchgeführt. Im laufenden Schuljahr ist das Interesse der Schulen sehr groß. Aktuell haben sich über 5.600 erste Klassen angemeldet - das sind über 10% mehr als im vergangenen Schuljahr und entspricht dem Niveau vor der Pandemie. Insgesamt beteiligen sich bundesweit über 22.000 Klassen mit mehr als 475.000 Kindern."Unser Ziel ist es, mit einem wirksamen Präventionsprogramm gerade jetzt möglichst viele Kinder zu erreichen. Klasse2000 ist im Schulalltag gut umsetzbar. Die Finanzierung durch Patenschaften ermöglicht die Beteiligung vieler Menschen und Organisationen. Dadurch erreicht Klasse2000 in jedem Jahr sehr viele Kindern und kann eine breite gesellschaftliche Wirkung entfalten", so Thomas Duprée, Geschäftsführer von Klasse2000.Über Klasse2000Träger von Klasse2000 ist ein gemeinnütziger Verein. Die Finanzierung basiert auf Spenden und Fördergeldern, meistens in Form von Patenschaften für einzelne Klassen. Wichtigste Partner sind die Lions Clubs in Deutschland, weitere Förderer sind Krankenkassen, Firmen, Eltern, Fördervereine und Stiftungen.Unabhängige wissenschaftliche Studien belegen positive Wirkungen auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Kinder während der Grundschulzeit sowie auf den geringeren Konsum von Zigaretten und Alkohol im Jugendalter.Pressekontakt:Andrea DokterVerein Programm Klasse2000 e. V.Feldgasse 37, 90491 NürnbergTel.: 0911 8912117, andrea.dokter@klasse2000.dewww.klasse2000.deOriginal-Content von: Verein Programm Klasse 2000 e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50950/5184181