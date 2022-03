Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das 4. Quartal endete wie das gesamte Geschäftsjahr 2021 positiv, so die Orascom Development Holding ("ODH") in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Wir haben ein weiteres Jahr mit freiem Cashflow, soliden Margenverbesserungen und guten operativen und finanziellen Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen erzielt. Wir freuen uns über die Resultate und sind zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen die Umsetzung unserer Strategie beschleunigen und die Gruppe für zukünftigen Erfolg positionieren. ...

