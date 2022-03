Hamburg (ots) -"Ihr müsst nur viel mehr auf uns Kinder hören"Derzeit fragt migo Kita-Kinder des ASB Westhessen im Rahmen der Aktion "Kinder werden Autor:innen" zusammen mit Erzieher:innen nach Wünschen und Ideen der jungen Bürger:innen. Daraus entstehen authentische Kindergeschichten für ein Buch. Aktuell haben die Kinder eine trotz des ernsten Themas mit Leichtigkeit erzählte Geschichte erfunden, wie sie die Corona-Viren bekämpfen würden. migo hat Karl Lauterbach dazu als liebevolle Anregung einen offenen Brief geschickt. Geschichte und Brief finden Sie hier (https://www.oetinger.de/migo-fun/offener-brief-an-karl-lauterbach).Gekürzter Auszug aus dem Brief:Sehr geehrter Herr Lauterbach,(...) Sie bekommen viel Kritik und Lob von Erwachsenen für Ihre Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, das ist in diesem Schreiben (...) nicht das Thema. Vielmehr möchten Kita-Kinder (...) Ihre Arbeit (...) unterstützen.(...) Bei einer Fragerunde (...) wurden fantasievolle Ideen entwickelt: "Gemeinsam können wir gegen Corona kämpfen. Mit Laserstift und Süßigkeiten. Ihr glaubt das nicht? Das kann niemand beweisen? Nun, vielleicht liegt es daran, dass ihr uns Kinder nicht fragt und uns nicht entscheiden lasst. Denkt mal darüber nach." (...)Herr Lauterbach, kennen Sie zudem den Trick, wie man mit Mundschutz aus der Flasche trinkt? (...) Das steht im Buch "Tillys Kinderkram. Tilly trickst Corona aus": Die 5-Jährige vermittelt Kindern aktuelle Themen auf ihre fröhlich-freche und liebenswerte Art. Sie erlebt den Corona-Alltag und macht mit viel Witz und Fantasie das Beste daraus. Wer weiß, vielleicht entscheidet sich Tilly ja dazu, Politikerin zu werden, wenn sie groß ist (...).Wir wünschen Ihnen, Ihrem Team und uns allen, dass die Corona-Pandemie bald nicht mehr unser Leben bestimmt.Herzliche Grüße - auch von den KindernCarmen Udina, Verlagsleiterin migoPressekontakt:Carmen Udina, Verlagsleiterin migoE-Mail: c.udina@verlagsgruppe-oetinger.deTelefon: 040 607 909-735www.oetinger.de/verlagsgruppe/migoOriginal-Content von: Verlag Friedrich Oetinger GmbH Imprint migo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162328/5184219