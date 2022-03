So kopierst du das Depot von Warren Buffett!Eine kurze Geschichte über den Altmeister Der Sohn eines Kongressabgeordneten wurde am 30.08.1930 in Omaha geboren. Bereits von Kindesbeinen an interessierte sich Buffett für Geschäfte und den Handel. Nach seiner Aussage inspirierte ihn das Buch "1000 Möglichkeiten, 1000 Dollar zu verdienen" das er im Alter von 7 Jahren las. Seine erste Aktie kaufte Buffett bereits im Alter von 11 Jahren vom Unternehmen "Cities Service". Bereits mit 16 erwarb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...